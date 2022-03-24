Обзор Moon. Как оплачивать покупки в иностранных магазинах

После блокировки карт Visa и Mastercard оплачивать товары за границей, иностранные сервисы и подписки стало невозможно. Ведь простой сменой региона аккаунта такую систему не обманешь. Единственный вариант — завести карту иностранного банка, что тоже не так просто. Или просто?

Moon — онлайн-сервис, который позволяет создавать виртуальные карты Visa и пополнять их с помощью криптовалюты. Именно с его помощью я смогу купить игру в PlayStation Store, имея на руках карту Tinkoff банка.

Как создать и пополнить карту

Важно. Сначала ознакомьтесь со всеми шагами и посмотрите, как всё работает. Курс пополнения карты фиксируется на три минуты, и вы можете просто не успеть всё сделать.

После регистрации в сервисе нужно нажать на кнопку CREATE A NEW CARD и в открывшемся окне указать сумму пополнения карты в долларах США в поле Card Amount. После чего в поле You Pay появится сумма в BTC (биткоин), которую нужно перевести на счёт Moon.

При нажатии на кнопку Continue появится информация, как пополнить карту. Здесь будет указана сумма пополнения и адрес Bitcoin-кошелька, куда надо перевести деньги.

Пополнить карту Moon можно двумя способами: через кошелёк на Coinbase или Lightning Network. Просто перевести битки с любого другого кошелька не получится. Если у вас есть первое или второе, вы знаете, что делать дальше. Если нет, то читайте ниже.

Покупка крипты

Я расскажу про самый простой способ донести свои рубли с любой карты банка России до Moon. Это означает, что он не самый экономный, и при желании можно найти варианты дешевле. К примеру, я потратил 1158 рублей 37 копеек и получил $8 на свой счёт.

Шаг первый. Создайте аккаунт в Coinbase. В этом нет ничего сложного, и описывать подробнее этот шаг я не вижу смысла.

Шаг второй. После авторизации в Coinbase перейдите в раздел Платежи и выберите вкладку Получить. Здесь нужно скопировать адрес BTC-кошелька.

Шаг третий. Теперь нужно пополнить ваш кошелёк на Coinbase. Сделать это можно различными способами, но самый простой — воспользоваться обменниками. Найти подходящий можно с помощью BestChange.

Здесь в разделе Обменники на левой панели нужно указать, что и на что вы хотите обменять. Для банковских карт выберите Visa/MasterCard RUB и Bitcoin (BTC), или просто перейдите по этой ссылке.

После чего с правой стороны появится список обменников с возможностью фильтрации по необходимым параметрам. По умолчанию включена сортировка — от самого экономного для вас до самого дорогого. То есть самый первый обменник в списке возьмёт минимальную комиссию. Но при этом минимальный объём для обмена денег может превышать необходимый вам. Поэтому выберите тот, где ниже сумма в поле Отдаёте и число От вам подходит.

Сразу скажу, что с вероятностью 99% выбранный вами обменник будет выглядеть как максимально небезопасный сайт, который только и ждёт лохов. Такой вариант никогда нельзя исключать. Но у меня ни разу не было проблем с обменниками, которые числятся в BestChange. Если точно не хотите рисковать, то я обменивал деньги через DELETS.ONLINE.

В любом случае процесс выглядит примерно так. Вы выбираете ещё раз направление обмена, указываете сумму в Bitcoin, которую нужно получить, и прочие необходимые данные. В поле Кошелёк для получения (или аналогичном) нужно указать номер кошелька в Coinbase.

Сумму обмена рекомендую указать с запасом, т.к. при переводе с Coinbase в Moon будет взята комиссия. После чего обменник даст номер карты, на которую нужно перевести необходимую сумму в рублях.

Обычно в течение 20 минут заявка обрабатывается, и деньги приходят на кошелёк в Coinbase. Чтобы не было вопросов, ниже есть скриншот моей обработанной заявки, а это ссылка на транзакцию.

Фактически до Coinbase деньги могут идти чуть дольше (30-60 минут). Это связано с экономией денег для подтверждения транзакции. Но в итоге в разделе Активы вы увидите, что у вас появились биткоины.

Шаг четвёртый. В Coinbase в разделе Платежи перейдите на вкладку Отправить и укажите сумму в BTC, на которую нужно пополнить карту Moon и BTC-кошелёк Moon.

Нажмите кнопку Продолжить, а через какое-то время на виртуальной карте Visa появятся заветные доллары. Опять же до завершения транзакции нужно подождать минут 30-60. И вот ссылка на транзакцию Coinbase > Moon и скриншот, если кто-то сомневается.

В будущем Moon и Coinbase можно соединить, и таким образом упростить пополнение кошелька.

Как потратить деньги

Да как угодно. С этого момента у вас есть виртуальная карта Visa с балансом и всеми необходимыми реквизитами для покупки в зарубежных магазинах.

Я, к примеру, купил игру в PlayStation Network.

Важные моменты

В первую очередь я рекомендую в Moon ознакомиться с разделом FAQ. Там есть ответы на все вопросы. Я хочу из них вынести самые важные пункты.

Картами Moon можно оплатить практически любые покупки в американских сервисах. Если сервис европейский, но транзакции происходят через США, тоже прокатит. Оплачивать покупки на 100% в европейском сервисе я пока не пробовал.

В качестве имени владельца карты нужно указывать то же имя, что и при регистрации в Moon. Адрес доставки счетов (Billing address) может быть любым.

Карта валидна в течение 60 дней после создания. Если карта просрочена, остаток с неё помещается на счёт в Moon и будет доступен для трат с новой карты. Если вы оформите возврат товара, то деньги так же вернутся на счёт аккаунта в Moon.

В течение суток с карты можно потратить до 10 000 долларов, но максимальный баланс карты не может превышать 1 000 долларов.